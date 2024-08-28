Аллегрова пригрозила «наехать» на журналистов

Певица Ирина Аллегрова поругалась с прессой. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», артистку возмутило, что ей светили в лицо, когда она собиралась уезжать с фестиваля «Новая волна» в Сочи.

Сотрудники СМИ следовали за исполнительницей по пятам, а когда она подошла к двери своего авто, обратилась к одному из журналистов, который стоял с осветительным оборудованием.

«Вова мало на вас наехал? Я еще хуже сейчас наеду», — сказала Аллегрова, после чего решила сесть в автомобиль.

Ранее СМИ уже сообщали о конфликте помощников певицы с журналистами, который произошел на «Новой волне». Когда Аллегрова приехала на мероприятие, она выругалась из-за снимающих журналистов, а ее представитель «врезал» по камере сотрудников StarHit. На другом видео помощники набросились на камеру со словами: «То есть спрашивать не нужно?»

В соцсетях поддержали работников СМИ. Интернет-пользователи задались вопросом, почему певица и ее работники позволяют себя так вести.