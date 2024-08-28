Актриса Лиза Моряк рассказала, что в эротических сценах ее дублирует модель

Актриса Лиза Моряк рассказала в интервью с lady.mail.ru, что не снимается в эротических сценах. Моряк объяснила, что ее заменяет модель. "Считаю, что тело должны показывать именно модели, а у актеров немножко другая задача – сыграть, точно передать эмоцию", - поделилась артистка. В интервью Моряк также призналась, что не обижается на высказывания о том, что прославилась благодаря мужу, режиссеру Сарику Андреасяну, поскольку "в целом так и есть". Артистка рада, что находится с супругом "в одной команде". Она уверена, что таким образом они смогут добиться еще больших успехов в будущем. Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: "Я люблю тебя, выходи за меня". В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет. В июне поклонники спросили Моряк, сложно ли жить с мужем-армянином. Артистка отметила, что не испытывает из-за этого трудностей.