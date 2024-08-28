Лидер группы «Ногу свело»  обратился в суд из-за статуса иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский*, включенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, обратился в Верховный суд (ВС) России из-за отказа исключить его из этого реестра. Об этом сообщает ТАСС.

Дату судебного заседания в ВС пока не назначили. Других деталей в суде не привели.

Покровского* признали иноагентом в марте 2023 года. В последние годы музыкант живет в США.

В Минюсте отмечали, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан РФ и участвовал в сборе средств для Украины.

Перед признанием иноагентом на Покровского* составили протокол о дискредитации российской армии из-за поста в соцсетях.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.