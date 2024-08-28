Андрей Мерзликин задолжал более 160 тыс. рублей коммунальщикам

У актера Андрея Мерзликина и его супруги накопился долг за коммунальные услуги в размере 162 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, актер, известный по ролям в фильмах «Бумер», и его жена Анна числятся в судебном приказе жилищника Очаково-Матвеевского района столицы. Они игнорировали оповещения коммунальщиков с конца ноября 2023 года.

Так, дело дошло до суда. Кроме того, сообщается, что Мерзликину в ближайшее время нужно выплатить два штрафа ГИБДД на 1000 рублей. Напомним, что актер женат на психологе Анне Осокиной (в девичестве), которая стала его пиар-менеджером. У пары есть двое сыновей и две дочери.

Ранее издание РБК сообщило, что в России выступили за установление возможности взыскания задолженностей потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью исполнительной надписи нотариуса. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 22 июля 2024 года. Исполнительная надпись является специальной отметкой нотариуса на договоре, дающей кредитору право принудительно взыскать деньги или имущество с должника, который уклонялся от возврата долга, без обращения в суд.