Лидер группы «Рондо» рассказал о планах на 40-летие коллектива

Рок-певец, лидер группы «Рондо» Александр Иванов на конкурсе «Новая волна» в Сириусе рассказал корреспонденту NEWS.ru о ближайших творческих планах и своем отношении к СВО. Музыкант напомнил, что в этом году коллективу исполняется 40 лет.

Мы будем праздновать 9 ноября в концертном зале «Москва». <...> 1 ноября выступим в Санкт-Петербурге, в концертном зале «Октябрьский». Как всегда, новые песни, новые планы, новые гастроли, участие в таких замечательных фестивалях, как «Новая волна», — сказал Иванов.

Он также заявил, что музыканты рок-группы поддерживают бойцов, которые сейчас сражаются за русский мир. По словам Иванова, у коллектива еще с 1980-х годов много патриотических песен.

Сережа Трофимов нам любезно подарил песню «Родина», которую мы недавно с батюшкой Киприаном исполнили. Саша Розенбаум подарил мне песню «Стрекоза», — рассказал музыкант о новых композициях группы.

Хорошие музыка и стихи могут сделать песню хитом, заявил ранее российский композитор Игорь Крутой на «Новой волне». По его словам, успеха можно добиться, только когда «все работает в комплексе».

Шоумен Александр Ревва на фестивале «Новая волна» анонсировал выход новой песни. По словам телеведущего, два музыканта создали суперхит, посвященный всем молодоженам. Песня будет называться «Горько», уточнил Ревва.