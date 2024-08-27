Раскрыты подробности состояния Светланы Светличной

Подробности состояния актрисы Светланы Светличной раскрыл Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артистка находится в состоянии средней тяжести. Ее беспокоят боли в голове, ушах и горле. В основном она лежит на кровати, а передвигается только с посторонней помощью.

По информации канала, Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Ей будут проводить только симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов, и оказывать психологическую помощь.

Ранее были названы вредные для здоровья сочетания продуктов.