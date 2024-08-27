Сегодня Алсу официально стала свободной женщиной: суд развел ее с Яном Абрамовым спустя три месяца после подачи заявления. Все это время артистка держалась стойко, несмотря на то что спекуляций на теме их с бизнесменом раскола было много.

Согласно основной версии, семью певицы разрушила Анастасия Решетова — слухи о том, что Абрамов тайно встречается с ней, ходили давно.

Рудковская отреагировала на развод Алсу

Впрочем, Алсу, судя по всему, рада переменам в жизни. В своем инстаграме* она опубликовала пост, в котором дала понять, что настроена позитивно.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — написала артистка.

А вот адвокат Абрамова, Александр Добровинский, отнесся к решению не так позитивно. В комментарии Super он назвал развод своего подопечного большой трагедией. К слову, ранее адвокат намекал, что у Алсу появился мужчина, но та быстро это утверждение опровергла.

* Запрещен в РФ.