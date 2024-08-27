Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в соцсетях, что в этом году видел певицу Аллу Пугачеву на фестивале «Рандеву». Об этом пишет «Газета.Ru».

Ряд российских звезд в 2022-2023 годах покинул Россию. Часть актеров переехала в США, некоторые, в том числе Пугачева и Макаревич, в Израиль.

Музыкант признал, что очень любит Пугачеву. По его мнению, она — «замечательная, мудрая, красивая, талантливая и мужественная» женщина.

СМИ: Пугачева обдумывает возвращение в Россию

Ранее артистка высмеяла публикации в СМИ о ее возможном возвращении в Россию. Она намекнула, что ее нежелание связано с отказом властей страны снять статус иноагента с ее мужа, шоумена Максима Галкина*.

*Признан иноагентом в России.