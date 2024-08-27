Продюсер Яна Рудковская прокомментировала официальный развод певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Бизнесвумен призналась, что рассчитывала на примирение пары.

«Жаль конечно, очень и очень жаль. Мы все до конца надеялись на примирение, но оно так и не случилось. Алсу сейчас безусловно в потрясающей форме, настроении, красива и роскошна, как никогда. Говорит, что все у нее прекрасно! И знаете, я ей верю», - поделилась Рудковская.

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Певица Алсу официально развелась с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мировой суд в Москве одобрил развод пары.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова.

Адвокат Александр Добровинский сообщил в Telegram-канале, что певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись. Как отметил юрист, ему жаль, что брак Алсу и Абрамова распался. По словам адвоката, недавно стало известно обстоятельство, которое сделало продолжение брачных отношений невозможным. Он не уточнил, что именно выяснилось.

"Развод — это всегда трагедия для людей, а развод Алсу и Яна вылился в большую трагедию (дети, имущество, пресса)", — рассказал адвокат.

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Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Александр Добровинский.

«Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение», – сказал он РИА «Новости».

Добровинский уточнил, что дети останутся с Алсу.

Напомним, что ранее суд давал паре два месяца на примирение. Как сообщал представляющий интересы Абрамова адвокат Добровинский, Алсу не передумала разводиться, тогда как «Абрамов сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить брак».

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Долгожданная развязка в отношения певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова наступила. Звезды официально развелись, о чем представителям издания «СтарХит» сообщил Добровинский.

Выяснилось, что и вопросы относительно проживания детей уже тоже решены. Они останутся с мамой, как и предполагали поклонники звезды. Юрист также намекнул, что Ян очень переживает из-за всего происходящего и до последнего старался решить вопрос с женой иначе. Хотел сохранить то, что между ними было, но певица наотрез отказывалась идти на какие-либо переговоры.

Добровинский также многое утаивает от общественности, обосновывая это тем, что его клиент еще пока не готов делиться всеми моментами бракоразводного процесса, но, возможно, позже он сможет обсудить все с публикой.

Ну а подписчики Алсу устроили в сети настоящий праздник, поздравляя ее с тем, что она наконец освободилась от уз, в которых не была счастлива. В которых была вынуждена наблюдать за предательствами и изменами. Девушки в комментариях уверены, что Алсу еще найдет свое счастье, а очередной шанс Абрамову давать ни в коем случае нельзя.

«Доизменял! Наконец-то кто-то по заслугам ответил изменщику», — комментарий женщины в Telegram.

новость от 5 июня

Блогер Антон Суворкин заявил, что бизнесмен Ян Абрамов избивал певицу Алсу. Об этом сообщает Kp.ru.

Весной 2024 года певица Алсу подала заявление на развод с Яном Абрамовым. Знаменитость не комментирует расставание с супругом и не называет причину произошедшего. По информации источника, одной из причин развода могли стать измены Яна.

«Об изменах Абрамова еще три года назад было известно. Он ходил налево чаще, чем на работу», — высказался блогер Антон Суврокин.

Также блогер заявил, что в семье Алсу было насилие. По его мнению, певица терпела унижение и измены мужа из-за страха.

«Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Какое же должно быть у Алсу терпение, несмотря на то, что твой папа нефтяной миллионер, чтобы переживать такое унижение», — возмутился Антон.

Продюсер Алина Красная также отметила жестокость Абрамова. По ее словам, Ян выдвинул Алсу условие: она должна уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя семье.

«После рождения детей Алсу фактически ушла со сцены, лишь изредка появлялась на публике. Оставить шоу-бизнес и посвятить себя мужу и детям — это было жесткое условие Яна. В семье он требовал, судя по всему, полного подчинения», — резюмировала продюсер.

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новость от 6 августа

В начале мая Алсу сделала публичное заявление о разводе. Певица подала заявление на расторжение брака с мужем Яном Абрамовым, с которым прожила почти 18 лет. Поклонники артистки тут же взбудоражились такой новостью, и начали искать причины, по которым столь долгая семейная жизнь могла пойти под утёс. Чуть позже сама вокалистка дала новый комментарий, указав, что причина расставания – другая женщина.

Измена Абрамова Алсу всколыхнула любознательное общество. Никто не мог поверить, что бизнесмен мог «гулять» от горячо любимой супруги. Кроме того, буквально за несколько месяцев до развода, певица давала интервью Наталье Подольской, в котором не было ни единого намека на кризис в отношениях.

В интервью Алсу рассказала, что Ян сделал ей предложение через месяц после их знакомства. Отец девушки имел сильный авторитет в семье, поэтому в первую очередь она позвонила ему и рассказала о скорой свадьбе. По словам исполнительницы хита «Зимний сон», у её дочерей с папой подобные отношения. Абрамов безумно любит своих наследниц, но сохраняет строгость и дистанцию.

К слову, с сыном Рафаэлем у Абрамова уже другие взаимоотношения. По мнению Алсу, это больше связано с возрастом и полом младшего наследника.