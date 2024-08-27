Заметно похудевший Николаев рассказал о своем самочувствии после инфаркта

Прошлой осенью у Игоря были проблемы с сердцем

Народный артист России Игорь Николаев осенью прошлого года столкнулся с серьезными проблемами с сердцем. Исполнитель хита «Выпьем за любовь» пережил тогда инсульт. Сейчас здоровью певца вроде как ничего не угрожает, и он уже стал появляться на публике. А сегодня композитор порадовал своим присутствием гостей международного конкурса молодых исполнителей в Сочи. Журналистам издания «МК» удалось пообщаться с Николаевым. Представители прессы отметили, что 64-летний исполнитель заметно похудел. И, как рассказал сам Игорь, на данный момент он только в процессе преображения. Заслуженный деятель искусств планирует и дальше сбрасывать вес. В беседе с журналистами артист также немного поведал о состоянии своего здоровья. Сейчас, по словам Николаева, его ничего не беспокоит. «Спасибо, сейчас у меня все хорошо. Дай Бог здоровья каждому!» — рассказал исполнитель. Певец также поделился с прессой, что в его семье не так давно случилось пополнение. Вместе с супругой Юлией Проскуряковой они взяли в дом собачку, которой дали кличку Герда.