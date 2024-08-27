Shaman обвинили в аморальности

Выступление певца Shaman на Дне города в Оренбурге за 16 миллионов рублей выглядит аморально, заявил НСН Эдуард Ратников. В выступлении певца Shaman (Ярослав Дронов) в Оренбурге за 16 миллионов рублей есть либо глупая, либо коррупционная составляющая, сказал в эфире НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил ограничить суммой в миллион рублей стоимость госзакупок на организацию концертов. Депутат отметил, что сейчас на контракты с артистами идут большие суммы, напомнил про недавнюю историю с Shaman, который запросил за свой концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей, и упомянул выступление Олега Газманова в Новгородской области стоимостью в 8,25 миллиона рублей. Ратников отметил, что такие большие деньги можно просить только за большое шоу.

«То, что я слышал про Газманова и Shaman - это аморально. Выступать перед населением за такие деньги - аморально. Тут либо какая-то коррупционная, либо какая-то глупая составляющая. У каждого артиста есть своя некая стоимость, которая формируется из его спроса на текущий момент. Если спрос на Shaman может варьироваться около 40-50 миллионов валового сбора, это, скажем, по две-три тысячи рублей сколько-то тысяч билетов, тогда он вправе говорить, что его выступление столько стоит. Но это все для коммерческих мероприятий, где он представляет свое творчество, свою большую работу, а не такое мероприятие, где он с двумя танцорами выходит и двигает губами в микрофон. Предлагать людям подобные выступления - аморально, также аморально за это брать такие деньги. Там, где он действительно делает драматичную, технологичную и связанную линией сюжета программу, речь может идти о больших деньгах», - сказал собеседник НСН.

В защиту властей региона выступил продюсер Табриз Шахиди, указав в своем Telegram-канале, что региональные власти оплачивают артистам лишь оборудование и сцену, устраивая людям праздник "раз в год". Остальные средства предоставляют муниципалитетам местные крупные промышленные предприятия. Ранее стало известно, что 30 августа Shaman выступит в Оренбурге.

Депутат Нина Останина сочла неуместной трату 16 млн на концерт Shaman в Оренбурге

По данным СМИ, местные власти заплатили за это 16 миллионов рублей. Некоторые местные жители назвали это «пиром во время чумы». Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, направив гонорар пострадавшим от наводнений в регионе. Позже Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что Shaman пока не ответил на её предложение.