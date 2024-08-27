Шура высказался о лечении Глюкозы в рехабе

Певец Шура (Александр Медведев) заявил, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) уже завершила лечение в больнице, куда ее устроили родители, передает Telegram-канал «Звездач». По его словам, сейчас с артисткой все хорошо. Шура затруднился с ответом на вопрос, что на самом деле было в Глюкозой.

© Соцсети

Девочка моя. Слава Богу, ее родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже все хорошо, — сказал певец.

Первые сообщения о том, что у Глюкозы есть проблемы с зависимостями, стали стремительно распространяться в Сети после концерта в Красноярске, где выступала артистка 20 июля на Дне металлурга. Певица вела себя странно, трогала себя в интимных местах, не попадала в ноты, а ее взгляд у многих вызвал подозрения, что она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

16 августа Telegram-канал Mash сообщал об отказе Глюкозы пройти лечение в реабилитационном центре. Со ссылкой на источник отмечалось, что артистка решила лечиться дома, чтобы избежать провокаций в СМИ и хайпа вокруг ее имени.

До этого певица объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске побочными эффектами от антидепрессантов и снотворного. Артистка пояснила, что последний месяц был для нее «сложнейшим».