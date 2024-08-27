Пригожин раскрыл секрет успеха хита «Третье сентября»

Российская аудитория сделала песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского хитом, считает продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что композиция нашла отклик у слушателей. По его мнению, 3 сентября стало днем Шуфутинского.

Песня «Третье сентября» хитовая, она нашла отклик у аудитории. Он смог сделать это днем Шуфутинского, которого все ждут каждый год как Новый год, как фильм «Ирония судьбы». Удалось довести до такой кондиции. Я думаю, успех определяет общество, — пояснил Пригожин.

По его мнению, песня стала магнитом и теперь долго будет жить. Он объяснил это чередой совпадений, которые связаны и с композицией, и с самим Шуфутинским. Продюсер уверен, что «Третье сентября» продолжит жить под лозунгом Шуфутинского.

Это теперь как магнит. Каждое 3 сентября, хотите вы этого или нет, она долго теперь будет жить. Это череда совпадений, которые связаны и с песней, и с самим Шуфутинским. Даже когда не будет Шуфутинского, эта песня будет жить под лозунгом Шуфутинского, — заключил Пригожин.

Продюсер Сергей Дворцов ранее объяснил, что Шуфутинский повышает свой гонорар перед 3 сентября из-за редких выступлений. По его мнению, эстрадный певец не сильно нуждается в деньгах.