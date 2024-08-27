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Солист «На-На» ответил недовольному из-за разбитого телефона фанату

Солист группы «На-На» Владимир Политов опроверг сообщения о разбитом телефоне фаната на концерте. В разговоре с NEWS.ru певец уточнил, что гаджет стоял на штативе и он только один раз отвернул его, потому что зритель нарушал авторские права. По его словам, после того как фанат вновь поставил телефон на штатив, он просто положил его на землю.

Солист «На-На» ответил недовольному из-за разбитого телефона фанату
© ТАСС

Я не разбивал никому телефон. Телефон стоял на штативе. Я его один раз отвернул, потому что это нарушение авторских прав, когда снимают весь концерт. Это нельзя, репортаж — можно. Потом его поставили еще раз на штатив, я его положил на землю. Все, — уточнил Политов.

Он добавил, что в адрес участников группы ни в тот день, ни на следующий не поступало никаких претензий, а сейчас они почему-то появились. Солист предположил, что это придуманная история ради наживы.

Я думаю, что это придуманная история с целью наживы. Вот и все, не более того. Если был бы прецедент, то человек обратился бы в этот же день. Со мной вообще никто не выходил на связь, а прошла неделя уже после [концерта], — заключил Политов.

Инцидент произошел во время концерта в Калмыкии. Группа выступала с программой «Белая дорога», а зрители поставили телефон на штатив для ведения прямой трансляции. Случившееся попало на видео.

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Сергей Дворцов
Владимир Политов