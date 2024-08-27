Солист «На-На» ответил недовольному из-за разбитого телефона фанату

Солист группы «На-На» Владимир Политов опроверг сообщения о разбитом телефоне фаната на концерте. В разговоре с NEWS.ru певец уточнил, что гаджет стоял на штативе и он только один раз отвернул его, потому что зритель нарушал авторские права. По его словам, после того как фанат вновь поставил телефон на штатив, он просто положил его на землю.

Я не разбивал никому телефон. Телефон стоял на штативе. Я его один раз отвернул, потому что это нарушение авторских прав, когда снимают весь концерт. Это нельзя, репортаж — можно. Потом его поставили еще раз на штатив, я его положил на землю. Все, — уточнил Политов.

Он добавил, что в адрес участников группы ни в тот день, ни на следующий не поступало никаких претензий, а сейчас они почему-то появились. Солист предположил, что это придуманная история ради наживы.

Я думаю, что это придуманная история с целью наживы. Вот и все, не более того. Если был бы прецедент, то человек обратился бы в этот же день. Со мной вообще никто не выходил на связь, а прошла неделя уже после [концерта], — заключил Политов.

Инцидент произошел во время концерта в Калмыкии. Группа выступала с программой «Белая дорога», а зрители поставили телефон на штатив для ведения прямой трансляции. Случившееся попало на видео.