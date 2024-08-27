Николаев начал худеть

Певец и композитор Игорь Николаев признался в беседе с mk.ru, что начал худеть.

Николаев отметил, что находится в процессе похудения. Он не рассказал, как именно решил сбросить лишний вес.

«Это начало. Держу себя в руках!» — поделился артист.

Николаев добавил, что уже восстановился после инфаркта. Сейчас у него все хорошо.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Первое выступление Николаева после госпитализации прошло 25 октября. 24 октября артист опубликовал в социальных сетях фотографию с застолья, на которой впервые предстал после госпитализации. 17 декабря Николаев впервые появился в телеэфире после болезни.