Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись. Как сообщает «МК», 27 августа мировой судья участка №418 Пресненского района одобрил завершение брака исполнительницы и бизнесмена.

Отмечается, что обжаловать решение ни одна из сторон не собирается. Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, останутся с матерью.

Суд давал паре два месяца для примерения, однако это не помогло. Как сообщает Telegram-канал Baza, адвокат предпринимателя Александр Добровинский заявил, что совсем недавно выяснилось «одно обстоятельство», из-за которого этот брак больше существовать не может.

Алсу ответила на слухи о новом возлюбленном

Ранее СМИ писали, что Алсу подала новый иск к Абрамову о разделе имущества. Как заявлял Добровинский сперва певица требовала лишь одну квартиру в жилом небоскребе «Триумф-палас» за 300 млн. После этого она прислала своих представителей с новым списком и стала категорически отказываться от мирового соглашения. Стоимость имущества, подпадающего под раздел, может составлять более 10 млрд рублей.