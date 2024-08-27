Певица Лариса Долина после того, как стала жертвой мошенников, решила продать еще одну квартиру. По данным портала «7Дней.ru», артистка избавляется от недвижимости в Юрмале.

С журналистами Лариса Александровна предпочитает не обсуждать тему потери московской квартиры. Но делится некоторыми подробностями с коллегами в личных беседах. Как стало известно СМИ, Долина призналась, что занята продажей апартаментов в Латвии. Их она приобрела еще несколько лет назад, чтобы проводить отпуск с семьей. Однако в последнее время Долина не может туда попасть из-за санкций.

Источник выяснил, что певица пыталась решить проблему, но в итоге все-таки согласилась на продажу заграничной недвижимости. Однако сделать это тоже непросто. Портал отметил, что, по словам Долиной, пока она не смогла найти покупателя, но деньги ей сейчас нужны.

Лариса Долина впервые вышла в свет после скандала с квартирой

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Ее обманом заставили продать квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, а после потребовали еще 70 млн рублей.

Ранее Анна Асти поддержала Ларису Долину после того, как ее обманули злоумышленники.