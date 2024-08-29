Подруга Биберов рассекретила дату рождения их первенца

В августе Хейли Бибер значительно сократила количество своих публичных появлений, а за пару недель до родов модель вообще перестала попадаться на глаза поклонникам. Те уже решили, что Хейли тайно стала мамой и не хочет так скоро делиться радостными новостями. Слухи о том, что у девушки и ее супруга Джастина родился первенец, появились за неделю до родов. Однако, как выяснилось, никаких секретов не было.

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Подруга Джастина и Хейли случайно рассекретила дату рождения Джека Блюза Бибера в соцсетях. Оказывается, приятельница супругов и сама недавно стала мамой, о чем также сообщила постом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). А в комментариях, отвечая на поздравления, подметила, что ее дочь родилась на день позже сына Биберов, 23 августа. Фэны быстро сделали вывод, что Джек Блюз появился на свет 22 августа.

«С разницей в один день», — написала она в запрещенной соцсети.

Ранее стало известно, что на фоне рождения сына у Джастина Бибера обострились проблемы с ментальным здоровьем.