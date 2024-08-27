Губин заявил, что написал более 100 новых песен

Певец Андрей Губин рассказал, что написал не менее 100 песен и готов их выпускать «одну за одной», если позволит здоровье.

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В интервью Telegram-каналу Mash артист уточнил, что нового материала хватит на 10 альбомов. По словам Губина, он очень вырос как автор и качество его композиций выросло на 50%.

При этом Андрей считает, что не имеет права понижать планку, не будучи способным выступать в полную силу. Поэтому на сцену не возвращается.

«Мне предлагали приличные деньги за выступление на Новый год, например. Но я пока не соглашаюсь», — признался исполнитель.

Музыкант также исполнил фрагмент невыпущенного трека «Покемон», написанного два года назад в Берлине. Песня состоит из коротких, емких строк вроде: «Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит».

В середине 2000-х у звезды диагностировали прозопалгию — болезнь нервной системы, при которой человек испытывает лицевые боли. Из-за недуга у Губина проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

Последний альбом певца «Всегда с тобой» увидел свет в 2002 году, а последнее выступление состоялось в 2005-м. Недавно на фестивале «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер Андрея. Артист должен был исполнить одну композицию, но в итоге на сцену не вышел.

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