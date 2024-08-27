Солиста «Агаты Кристи» заметили с Ургантом в Казахстане

Одного из фронтменов рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова заметили в Казахстане на фестивале Family ROCK Fest, пишет «Газета.Ru». По данным издания, выступление музыканта объявлял телеведущий Иван Ургант.

Кроме Самойлова-младшего, на фестивале выступали группы «Мумий Тролль», «НАИВ», Anacondaz и другие коллективы, участники которых уехали из России.

7 августа сообщалось, что концерт Глеба Самойлова, который был запланирован 9 августа, отменили в Екатеринбурге. Причиной организаторы называли «запрет от правоохранителей».

При этом Telegram-канал SHOT утверждал, что на этом настояли активисты из «Русской общины». Они заявили, что Самойлов ранее осуждал спецоперацию на Украине и критиковал российские власти.

Кроме того, после выступления на «Небофесте» в Красноярске в конце июля зрители в соцсетях писали, что музыкант вовремя вышел на сцену, но постепенно стал «уставать». Пользователи сообщали, что Самойлов издавал нечленораздельные звуки и дышал в микрофон, а композицию «Ковер-вертолет» вместо него допевал гитарист. Однако директор Самойлова Дмитрий Хакимов опроверг информацию о том, что артист находился в неадекватном состоянии.

Комментаторы шутили, что музыкант пошел по стопам Глюк’oZы (Наталья Ионова-Чистякова), которая недавно оказалась в центре скандала после выступления в Красноярске. На кадрах с концерта видно, что артистка не попадает в ноты и трогает себя за интимные места.