Актриса Джей Ло почувствовала облегчение после развода с Беном Аффлеком

Певице и актрисе Дженнифер Лопес стало легче жить после развода с артистом Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание People. Инсайдер из окружения звезд заявил, что изначально Дженнифер Лопес пыталась спасти брак с Беном Аффлеком, но в итоге решилась на расставание.

"Ей было невероятно тяжело, когда Бен решил разорвать их союз и жить дальше, оставив ее позади. Она не хотела развода, она желала разобраться во всем. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто сдается. Ожидание было пыткой для нее", — рассказал источник.

Информатор отметил, что после подачи заявления на развод Дженнифер Лопес "почувствовала облегчение". По словам инсайдера, семья и друзья певицы считают, что она приняла правильное решение.

20 августа появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.

Слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях, возникли в мае. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.