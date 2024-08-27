«Суперхит»: Ревва анонсировал новую песню от создателя «Казановы»

Шоумен Александр Ревва на фестивале «Новая волна» анонсировал выход новой песни, передает корреспондент NEWS.ru. По словам телеведущего, два музыканта создали суперхит, посвященный всем молодоженам. Песня будет называться «Горько», уточнил Ревва.

30 августа, через несколько дней, выходит новый суперхит от создателя «Казановы» и от создателя знаменитой песни, которую мы слышим на каждом дне рождения. <...> Вот, вместе сделали такую хитяру. Будет клип 30 августа и во всех соцсетях. А песня называется «Горько» — всем молодоженам в Год семьи, — рассказал шоумен.

Ранее сообщалось, что Ревва вернулся в Россию, «допевшись до Сочи». Журналисты «Царьграда» отмечают, что «испуганный патриот» получил карт-бланш на продолжение карьеры в родной стране. Исполнитель вышел на сцену в образе длинноволосого мачо на латиноамериканский манер, что вызвало немало вопросов.

Речь идет о выступлении в рамках вокального конкурса «Новая волна» в Сочи на посвященном Андрею Губину тематическом вечере. По мнению музыкальных критиков, юморист исполнял хит Губина под фонограмму. Открыл соответствующее шоу Филипп Киркоров.