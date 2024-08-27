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Виктория Боня начала восхождение на самую высокую точку Альп

Виктория Боня начала восхождение на самую высокую точку Альп. Об этом стало известно из соцсетей.

Боня начала восхождение на самую высокую точку Альп
© РИА Новости

Ведущая Виктория Боня выложила в соцсетях кадры с очередного восхождения — на этот раз она решила покорить самую высокую точку Альп — гору Монблан. Ее высота — 4805 метров.

На видео с восхождением видно, как Боня вместе с инструктором поднимается по отвесной ледяной скале.

«От такой красоты ноги подкашиваются. Вышла на восхождение. Так что желайте мне удачи», — подписала кадры она.

Напомним, до этого Виктория тщательно готовилась к подъему в горы — так, она регулярно тренировалась в специальном оборудовании, имитировавшем разреженный воздух.

До этого телеведущая уже пыталась покорить несколько вершин, однако не доходила до конечных точек.

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Виктория Боня