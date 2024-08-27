Шац* продал свое «родовое гнездо» в Петербурге

Шоумен Михаил Шац* продал свою квартиру в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, «родовое гнездо» показывали покупателям, даже не сняв со стены семейные фото.

Комик начал избавляться от своей недвижимости в России еще в 2023 году. Первоначально за трехкомнатную квартиру площадью в 82 квадратных метра неподалеку от Марсова поля выставили за 40 млн. Желающих по такой цене не нашлось и ее стали снижать. В результате жилье Шаца* купили за 33 млн рублей.

Напомним, что Шац* уехал из России в Израиль после начала специальной военной операции. Он рассказывал, что получил израильское гражданство еще в 2015 году. В России у шоумена заблокированы счета индивидуального предпринимательства за отсутствие декларации. Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие иноагентской маркировки на публикациях в социальных сетях.

* Шац М. Г. Признан Минюстом РФ иностранным агентом