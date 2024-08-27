Беременная Хилькевич упала с лестницы

Актриса Анна Хилькевич, беременная третьей дочерью, рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что во время отдыха в загородном доме упала с лестницы. По словам знаменитости, она оступилась и «полетела животом вниз».

Однако в полете артистке удалось перевернуться и упасть на спину, и она отделалась лишь испугом.

«Я скользнула со ступеньки и полетела животом вниз. В последний момент я перевернулась и упала на спину. Это было чудо — я спасла ребенка», — поделилась Хилькевич.

До рассказа о падении актриса публиковала фото из больницы. На снимке звезда находилась на кушетке под капельницей.

Ранее Хилькевич подарила своей шестилетней дочери Анне-Марии на день рождения торт в виде сказочного замка за 250 тысяч рублей. Кондитер Марина Синицкая рассказала, что угощение было украшено скульптурой в виде именинницы. В разгар праздника один из гостей откусил у фигурки голову, после чего дочь актрисы расстроилась.

Ранее Хилькевич рассказала, что младшая дочь Маша официально сменила имя на Анна-Мария. Актриса объяснила, что девочке не нравилось, как к ней обращаются близкие, и часто сама называла себя Аней. Впервые мысль сменить имя ребенку появилась еще четыре года назад.