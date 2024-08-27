Сестра и мама певицы Мэрайи Кэри умерли в один день

Американская певица Мэрайя Кэри переживает двойное горе — ее мама Патрисия и сестра Элисон умерли в один и тот же день на выходных, о чем сообщил TMZ. Исполнительница не уточнила причин случившегося, но назвала смерть сестры «трагическим поворотом событий».

55-летняя певица намекнула, что ее мама болела. Она выразила радость, что провела с ней последние дни.

«Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в прошлые выходные. К сожалению, в результате трагического поворота событий моя сестра рассталась с жизнью в тот же день. Я чувствую себя счастливой, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее кончиной», — призналась певица.

Издание уточняет, что отношения Кэри с матерью всегда были сложными. Ранее в своих мемуарах 2020 года «Значение Мэрайи Кэри» она описывала их как «колючую веревку из гордости, боли, стыда, благодарности, ревности, восхищения и разочарования». Несмотря на разногласия, певица посвятила ей часть своих мемуаров, сказав: мама сделала все, что могла, и она всегда будет любить ее.

Ранее стало известно, что умер американский телеведущий Фил Донахью. Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Отмечается, что в свое время он вел вместе с Владимиром Познером телемосты СССР — США. Донахью считают родоначальником телевизионного жанра ток-шоу. Он вел дневную программу на протяжении 30 лет. Вместе с Владимиром Познером до 1996 года он был ведущим Pozner & Donahue на телеканале CNBC.