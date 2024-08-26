Рудковская застряла из-за непогоды в Сочи

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская не может вылететь из Сочи из-за обрушившейся непогоды. Об этом она сообщила в личном блоге.

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Женщина добавила, что в городе потом, все плывет: машины, палатки и люди.

— Самолеты не сажают. Как обычно — вляпалась! — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Сочи оказался под ударом мощного урагана. Видеозаписи, опубликованные очевидцами, демонстрируют невероятную силу стихии, легко срывающей зонтики и палатки, установленные на пляжах. Отмечалось, что сотни пассажиров столкнулись с задержкой вылетов из городского аэропорта. Сильный ветер, бушевавший 24 августа, вынудил 20 самолетов совершить вынужденную посадку на запасных аэродромах.

Рекордная жара свои позиции сдавать не собирается. Но вслед за высокой температурой всегда приходит холодный фронт с ураганами, ливнями и градом. «Вечерняя Москва» собрала советы, как вести себя при такой погоде. Куда бежать от грозы и града? Старший инспектор отдела экстренного реагирования ГУ МЧС России по городу Москве Владимир Гуреев рассказал нам о нескольких важных правилах поведения при чрезвычайной погодной ситуации.