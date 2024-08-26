Лепс отказался помочь онкобольному Кушанашвили

Ольга Фролова, супруга шоумена и телеведущего Отара Кушанашвили, рассказала в шоу «Звезды сошлись», что известный певец Григорий Лепс не поддержал ее онкобольного мужа. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным газеты, врачи госпитализировали Кушанашвили 20 июня с диагнозом «цирроз печени». Позже стало известно, что во время операции у звезды нашли опухоль.

«Не нужно быть Вангой, чтобы понимать, что лечение, даже если лечиться по ОМС, в сумме выйдет дорого, деньги нужны то туда, то сюда. Лепс ответил, что бог поможет. Ну, бог помогает. И друзья помогают», — отметила Фролова.

По ее словам, артисты Николай Басков и Сосо Павлиашвили, а также продюсер Макс Фадеев и тренер Леонид Слуцкий оказали финансовую помощь супругу.

Отар Кушанашвили опубликовал фото из больницы

Ранее сообщалось, что у Кушанашвили в 2022 году был конфликт с Лепсом. Певец при личной встрече позволил себе ряд резких высказываний в адрес телеведущего. Он пояснил, что его гнев вызвали сатирические публикации в СМИ о нем, якобы вышедшие из-под пера Отара.