Шура раскрыл неожиданную правду о Глюк’oZе

Певец сделал заявление

В июле этого года российская певица Глюк’oZа (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) угодила в крупный скандал. Артистка выступила на концерте в Красноярске в, мягко сказать, видоизмененном состоянии. Исполнительница трогала себя за интимные места и бормотала что-то невнятное. После этого на нее многие ополчились.

Сама Глюк’oZа объясняла свое состояние неправильным употреблением лекарств, которые ей выписал врач. Певица не могла отойти от кончины любимой бабушки и нападок со стороны бывшего продюсера, поэтому и обратилась к специалисту. Позже в Сети появилась информация, что родные собираются положить ее в рехаб (реабилитационный центр — прим.ред.). Однако до него артистка так и не доехала. Как рассказывали в ее окружении, Наталья переживала из-за скандального хайпа вокруг своего имени.

«Там много журналистов, туда не пойдем»: Глюкоза вышла в свет после скандала в Красноярске

Правда, как выяснилось сегодня, Чистякова-Ионова вроде как все-таки лежала в центре. Об этом рассказал ее коллега по цеху Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Певец поделился сведениями с журналистами Telegram-канала Super, не обозначив при этом, откуда у него данная информация.