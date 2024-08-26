Люся Чеботина отстригла себе волосы на сцене прямо во время выступления
Известная певица Людмила Чеботина, более известная как Люся Чеботина, отрезала себе волосы прямо на сцене во время выступления на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи.
В процессе исполнения музыкальной композиции артистка ножницами отстригла себе клок волос сначала с правой стороны головы, а затем с левой. Одновременно с тем она продолжала петь, стоя у микрофона. Зрители оценили внезапный перфоманс и встретили поступок Чеботиной громкими аплодисментами, передает Telegram-канал «Неопра, блин!».
В феврале Чеботина обрушилась на певицу Ирину Дубцову. Ей не понравилось, как артистка отозвалась о ней в последнем интервью. В соцсетях знаменитость резко высказалась по этому поводу. Дубцова решила ответить. Она посетовала, что скандал раздули на пустом месте.
Весной прошлого года блогер Ида Галич также поссорилась с Люсей Чеботиной. Галич обвинила последнюю в срыве съемок шоу и назвала ее поступок «свинством». Исполнительница хита «Солнце Монако» не оставила знаменитость без ответа.
Кроме того, прошлогодняя церемония вручения премии канала RU.TV не обошлась без скандала. Победившая в одной из номинаций Чеботина отказалась выйти на сцену. Она преждевременно покинула «Крокус Сити Холл» в самый разгар мероприятия, так как узнала, что Галич должна вручить ей награду в номинации «Звезда «Русского радио».