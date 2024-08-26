Соседов о Макаревиче*: «Иногда отказывают мозги»

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с NEWS.ru, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) оправдывают свое поведение критикой специальной военной операции на Украине.

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«Просто у людей иногда отказывают мозги, как в случае с Макаревичем или Галкиным. Отказывает голова, они считают, что у них много денег или они супербогаты, они могут быть судьями мира», — заявил музыкальный критик.

Соседов уверен, что каждый должен заниматься своим делом. По мнению телеведущего, Макаревич и Галкин неадекватно оценивают себя и потеряли ориентацию в пространстве.

«Может, они и хотят, чтобы о них говорили, но это уже проблема современных медиа России, что они берут этих людей, берут их на щит в плане муссирования их имен», — заявил телеведущий.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

Макаревич также переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине.