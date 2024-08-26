Реюнион Oasis может собрать более 400 миллионов фунтов за тур
Возможное воссоединение британского коллектива Oasis может принести участникам группы, братьям Галлахер, более 400 миллионов фунтов стерлингов за тур.
«С билетами, спонсорством, товарами и съемками доход Ноэла и Лиама может составить более 50 миллионов фунтов стерлингов на каждого», — заявил в интервью The Sun эксперт музыкальной индустрии Джонатан Шалит.
Недавно на фестивале в Лидсе Лиам прокомментировал слухи о долгожданном реюнионе Oasis, назвав их «очень интересной ситуацией». Также в официальном аккаунте команды появился таинственный анонс с датой 27 августа.
Ожидается, что братья выступят в Лондоне и Манчестере летом 2025-го. Кроме того, музыканты могут стать хедлайнерами следующего фестиваля Glastonbury.