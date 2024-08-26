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Певец Стас Михайлов заявил, что старается никому не желать мести

Певец Стас Михайлов признался в беседе с «Пятым каналом», что старается никому не желать мести.

Стас Михайлов рассказал, чему его научил отец
© РИА Новости

Михайлов отметил, что жизненные принципы ему привил отец. По словам артиста, стоит уделять больше времени людям, которых ты любишь, чем на тех, которые не проявляют к тебе симпатию.

«Меня отец с детства учил, и он, слава богу, жив-здоров, одной простой вещи: живи с ощущением, что тебе должны, но не ты. То есть не делай так, чтобы ты отомстил и кайфуешь от этого», — поделился исполнитель.

В марте Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Он добавлял, что уехавшие из страны звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

28 апреля Михайлов похвалил Аллу Пугачеву на юбилейном концерте. Он назвал певицу великим человеком.

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Стас Михайлов
Алла Пугачева