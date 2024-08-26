В «Звуке» вышел новый альбом Fontaines D.C. «Romance»

Пока молодые коллективы пируют на готовых лекалах постпанк-возрождения, флагманы направления потихоньку от них отходят. Вот и ирландская группа Fontaines D.C. заручилась поддержкой продюсера Джеймса Форда и выпустила разнообразный четвертый альбом, получивший название Romance.

Форд известен прежде всего как продюсер Arctic Monkeys, но его вклад также привнес яркость в музыку The Last Dinner Party, Gorillaz, Blur, Depeche Mode и многих других икон британской альтернативы. Один из спродюсированных им рок-альбомов, вышедший в этом году, попал в наш майский топ. Впрочем, Форд также работал с поп-артистами вроде Кайли Миноуг и Pet Shop Boys, так что на Туманном Альбионе его любят. Всем, кто к нему обращается за продюсированием, музыкант помогает выйти из зоны комфорта и одновременно приобрести более мягкий, коммерчески приемлемый звук.

Достоинство это или недостаток? Зависит от того, поощряете ли вы стилистические перемены или надеетесь, что любимые музыканты будут всегда звучать одинаково. Здесь, конечно, нет мрачности предыдущего лонгплея Fontaines D.C. «Skinty Fia», но есть нечто другое — пока неуловимое и трудно поддающееся объяснению. Группа звучит по-разному, не останавливаясь на одном жанре и пробуя себя во всем, до чего дотягиваются руки. У лонгплея нет единого стилистического стержня, и это одновременно его достоинство и недостаток. В ретроспективе такие альбомы часто оказываются переходными шагами от нишевой альтернативы для эстетов к более понятной, но не менее аутентичной музыке.

В композициях слышатся отзвуки многих из ваших любимых групп, и это именно тот случай, когда меломаны не придут к единому мнению о том, какая песня здесь лучшая. Это мечтательно парящие Desire и Sundowner? Сыроватый гаражный Death Kink? Умиротворенно нигилистический In The Modern World, тревожный Starburster или нуарный титульный трек? Послушайте и решите сами для себя. Мы же с огромным удовольствием затаим дыхание, чтобы увидеть, какую из десятка дорог, опробованных в Romance, Fontaines D.C. изберут в качестве своей основной.

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