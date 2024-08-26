«Это ужасно»: Екатерина Вуличенко о пережитом разводе

Звезда сериала «Дело было на Кубани» рассказала о пережитом разводе. Переживаниями она поделилась в интервью «Леди Mail».

C 2017 года Вуличенко состоит в браке с предпринимателем Маратом Гуданаевым, у пары растет 5-летний сын Александр. Кроме того, у Вуличенко есть 17-летняя дочь София от предыдущих отношений с предпринимателем Денисом Трифоновым. Брак с последним распался после девяти лет вместе.

«Развод, конечно, это ужасно. Даже если он проходит без ссор, интеллигентно», — заверила она.

Она пожелала проходящим через развод женщинам терпения, призвала не манипулировать детьми и заверила, что все в итоге закончится хорошо.

«Постараться разойтись мирно, не манипулировать детьми — это и их психику искалечит, и вас поломает», — предупредила она.

Накануне стало известно, что голливудский актер Бен Аффлек перестал контактировать с детьми певицы Дженнифер Лопес после развода. Инсайдер из окружения звезд заявил, что, хотя Бен Аффлек является хорошим отцом для своих детей, он не самый лучший отчим. По словам источника, актер пропал из жизни сына и дочери Дженнифер Лопес, несмотря на то, что певица продолжает держать связь с его детьми.