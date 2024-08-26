Хилькевич потратила сотни тысяч рублей на торт для дочери

Торт в честь дня рождения дочери Анны Хилькевич обошелся актрисе в 250 тысяч рублей. Об этом кондитер Марина Синицкая рассказала Telegram-каналу «Звездач».

Кондитерское изделие стало кульминацией торжества. Оно было сделано в виде замка, из которого выезжала фигурка именинницы.

«Актриса отпраздновала шестилетие Анны-Марии с размахом. На празднике выступали любимые артисты девочки — финалист «Новой Фабрики звезд» Габриэль Александров и звезда сериала «Манюня» Карина Каграманян», — отмечает канал.

Вместе с тем, как утверждает кондитер, на празднике произошла неприятная ситуация, связанная с тортом. Кто-то из гостей на площадке откусил голову фигурки на блюде. Инцидент расстроил именинницу, заявила Синицкая, отметив, что фигурку было решено воссоздать для повторного ее вручения. В настоящее время скульптор делает новую, на память Анне-Марии о ее празднике и именинном торте, пояснила кондитер.

Ранее новая жена Курбана Омарова показала, как бизнесмен отметил 44-летие. Супруга предпринимателя Валерия поделилась кадрами с торжества. Как выяснилось, праздновать день рождения Омаров решил в одном из ресторанов. В роскошной обстановке он собрал самых важных для себя людей, в том числе своего сына.