Бен Аффлек перестал общаться с детьми Джей Ло после развода

Голливудский актер Бен Аффлек перестал контактировать с детьми певицы Дженнифер Лопес после развода. Об этом сообщает издание People.

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Инсайдер из окружения звезд заявил, что, хотя Бен Аффлек является хорошим отцом для своих детей, он не самый лучший отчим. По словам источника, актер пропал из жизни сына и дочери Дженнифер Лопес, несмотря на то, что певица продолжает держать связь с его детьми.

«Он (Бен) долгое время не видел ее детей, как будто он ушел из их жизни», — заявил инсайдер.

20 августа появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.

Слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях, возникли в мае. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони – сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет и Фин и сын Сэмюэль.