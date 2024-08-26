Певица Лиззо заявила, что берет перерыв в карьере

Американская хип-хоп-исполнительница Лиззо в своих соцсетях написала, что «берет перерыв на год». Артистка добавила, что намерена «защитить свой покой».

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Заявление сопроводил ролик, в котором рэперша в черном купальнике вышла на улицу под дождь. По-видимому, видео было снято на Бали, куда Лиззо недавно приехала в отпуск.

В прошлом году бывшие танцовщицы звезды обвинили ее в харассменте, создании токсичной рабочей атмосферы и других правонарушениях. В марте 2024-го исполнительница намекнула на завершение карьеры из-за негатива в ее сторону, но вскоре опровергла слухи о своем уходе. По словам Лиззо, она перестанет обращать внимание на хейт.

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