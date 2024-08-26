Актриса Блейк Лайвли отпраздновала 37-летие в компании Тейлор Свифт

Актриса Блейк Лайвли отпраздновала свой 37-й день рождения в компании супруга Райана Рейнольда, троих дочерей — Джеймс, Инес и Бетти — и годовалого сына Олина. Торжество проходило в особняке Тейлор Свифт в Род-Айленде.

Сама певица также присутствовала на мероприятии вместе с бойфрендом Трэвисом Келси. Посетил вечеринку и товарищ спортсмена по команде «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс.

Стоит сказать, что день рождения у Лайвли выдался не самым веселым. Она, вероятно, не получила никаких поздравлений от знаменитых друзей в соцсетях. Причина — скандал, разразившийся после неудачного пресс-тура актрисы к фильму «Это заканчивается с нами», во время которого она сыпала саркастичными ответами на вопросы о домашнем насилии и резко общалась с журналистами.

Не оценили поведение звезды и ее поклонники. Последний пост актрисы в личном блоге, датированный 8 августа, показывает, что фанаты возмущены поступками Блейк и не стесняются выражать свое негодование в комментариях.

«Блейк определенно опечалена ненавистью, которую получает. Она пытается не позволять этому повлиять на нее», — рассказал источник DailyMail.—«Она думала, что это ее момент проявить себя, но теперь смотрит как на конец своей карьеры. Она боится, что после этого никто не захочет с ней работать».

Лайвли, по словам инсайдера, хочет продолжать продюсировать, режиссировать и играть в кино, однако понимает, что теперь настал момент «сделать шаг назад на минуту, чтобы переоценить будущее».

Ранее знаменитость заявила, что почувствовала себя опозоренной из-за комментариев о лишнем весе со стороны партнера по ленте «Это заканчивается с нами» Джастина Бальдони. Она также призналась, что испытывала неловкость во время поцелуя с ним.