Звезды российского шоубиза публично поддержали Дурова

Некоторые звезды российского шоубизнеса в соцсетях публично поддержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже. Посты написали блогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич, модель Алена Шишкова.

Ивлеева и Шишкова в своих соцсетях опубликовали хештег #FREEDUROV, Галич в шутливой форме вспомнила, как ее задержали в аэропорту в Саратове за курение в неположенном месте. Она подумала, что полицейская хочет с ней фотографироваться, однако ее лицо было суровым. Звезда предположила, что Дуров тоже подумал о поклонниках, которые идут за автографом.

Может, Дуров тоже подумал, что его поклонники идут за автографом, а тут такое, — написала Галич.

Ранее россияне начали оставлять гневные комментарии на странице в соцсети Х президента Франции Эммануэля Макрона с просьбой отпустить основателя Telegram. Некоторые пользователи использовали нецензурную брань в сообщениях.

Медведев высказался о задержании Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмен прибыл в страну из Азербайджана. Он был объявлен в международный розыск незадолго до приземления борта. Запрос на это сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.