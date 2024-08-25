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Звезду «Кривого зеркала» срочно госпитализировали в Москве

Николай Бандурин почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Бригада скорой помощи обнаружила у народного артиста нарушение сердечного ритма.

Звезду «Кривого зеркала» срочно госпитализировали в Москве
© Кино-Театр. ру

Бандурина срочно госпитализировали и теперь ему предстоит ряд обследований.

Сам куплетист в беседе с NEWS.ru подтвердил свою госпитализацию и предварительный диагноз. Впрочем, по его словам, он уже себя нормально чувствует.

«Госпитализация действительно была, но сейчас все хорошо. Я чувствую себя нормально. Спасибо за беспокойство», — сказал он.

Николай Бандуринединственный в России куплетист, работающий с редким музыкальным инструментом — концертиной.

Шоу-бизнес
Николай Бандурин