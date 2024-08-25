Звезду «Кривого зеркала» срочно госпитализировали в Москве
Николай Бандурин почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Бригада скорой помощи обнаружила у народного артиста нарушение сердечного ритма.
Бандурина срочно госпитализировали и теперь ему предстоит ряд обследований.
Сам куплетист в беседе с NEWS.ru подтвердил свою госпитализацию и предварительный диагноз. Впрочем, по его словам, он уже себя нормально чувствует.
«Госпитализация действительно была, но сейчас все хорошо. Я чувствую себя нормально. Спасибо за беспокойство», — сказал он.
Николай Бандурин — единственный в России куплетист, работающий с редким музыкальным инструментом — концертиной.