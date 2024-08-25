Названо количество нарушений ПДД со стороны Вали Карнавал

Валю Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнаухова) с начала мая оштрафовали на 74 тысячи рублей за нарушение правил ГИБДД.

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Тиктокер купила BMW M4 почти за 11 миллионов рублей в начале мая. И уже несколько десятков раз попала на камеры, рассказывает lenta.ru.

54 раза она превышала разрешенную скорость, однажды не оплатила парковку, трижды проехалась по полосе, выделенной для общественного транспорта. Девять штрафов пришло за пренебрежение разметкой и знаками.

Ранее российская блогер Валя Карнавал рассказала, как добиться такой же популярности, как у нее. Как сообщает «Леди Mail», она заявила, что ее секрет — в искренности со своей аудиторией.

По словам девушки, она всегда была честной и настоящей перед подписчиками, и пытается сохранять это и сейчас. Благодаря этому она имеет колоссальную поддержку со стороны фанатов и поддерживает с ними связь.