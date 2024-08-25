Oasis планирует дать концерт спустя 15 лет после распада

Британская рок-группа Oasis планирует воссоединиться и дать концерт спустя 15 лет после прекращения выступлений.

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По данным источников, близких к коллективу, музыканты намерены выступить на стадионе «Уэмбли» летом 2025 года. Также они собираются дать концерт в Манчестере и сделать ряд масштабных проектов в парке Хитон.

Не исключено, что группа примет участие и в музыкальном фестивале Glastonbury. Объединение коллектива стало возможным на фоне улучшившихся отношений между Ноэлем и Лиамом Галлахерами.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году и распалась в 2009-м. За это время музыканты выпустили семь студийных альбомов, пишет The Times.

В прошлом году музыканты заявили о перевыпуске первой пластинки под названием Definitely Maybe. Мероприятие должно было быть приурочено к 30-летию выхода альбома.