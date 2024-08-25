Известный ведущий раскрыл, почему Галкин продолжает выступать на сцене

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжает выступать на сцене не потому, что у него закончились деньги, а чтобы реализоваться как артист, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов. По его словам, юморист уже заработал достаточно, чтобы до конца дней безбедно жить в самых дорогих странах мира.

Галкину и Пугачевой платили огромные деньги за выступления, а в итоге они уехали за границу, где они могут жить безбедно всю свою жизнь. И даже внукам хватит. Некоторые журналисты пишут, что Галкин снова начал выступать, бегать по концертам, потому что у него деньги закончились. Это смешно. Это полный идиотизм. Галкин и его дети давно могут не работать. Они обеспечены сполна. Галкин хочет реализовать себя, работает, чтобы не зачахнуть и не спиться, не деградировать, — сказал Соседов.

Ранее СМИ сообщили, что житель Юрмалы специально купил место в первом ряду на концерт шоумена Максима Галкина, чтобы оскорбить его. Мужчина нецензурно высказался о юмористе, когда тот спустился к зрителям. Галкин добровольно передал ему микрофон, после чего участник мероприятия стал его оскорблять.

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После этого МИД Латвии включил в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который обматерил Галкина. Теперь мужчине запрещен въезд в страну.