Звезда сериала «Чики» заявила, что падает в финансовую пропасть

Актриса Алена Михайлова сообщила в личном блоге, что попала впросак с квартирой. Она была убеждена, что вносит платеж, а потом ее ждет рассрочка на три-четыре года без процентов. Ей пришлось переплатить 16%. Актриса призналась, что невнимательно прочитала условия договора когда его подписывала.

«Это мой косяк, и мне за него отвечать. А еще я влезла в ипотеку, чтобы выкупить эту квартиру. То есть меня обманули дважды. Я сама обманулась», — сказала Алена.

У звезды сериала «Чики» сейчас нет работы. Она больше не может занимать деньги у своих друзей. Девушка устала делать вид, что у нее все в порядке, пишет gazeta.ru.

«Через три дня у меня закончится еда. Я не могу больше так существовать. Я не хочу», — пожаловалась Михайлова.

Алена Михайлова обрела популярность благодаря фильму «Люби их всех» режиссера Марии Арганович, который вышел на экраны в ноябре 2019 года. Также она приняла участие в сериалах «В клетке», «Чики», «За час до рассвета». В настоящее время фильмография Михайловой насчитывает около 15 работ.