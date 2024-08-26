Анна Asti посочувствовала ставшей жертвой мошенников Долиной

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) высказалась в поддержку народной артистки России Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Артистка отметила, что от мошенников никто не застрахован.

«Это дело случая, несчастного случая, очень грустного», — сказала она.

Дзюба пожелала Долиной заработать больше, чем та потеряла из-за аферистов.

«Я все еще надеюсь, что все будет хорошо, и придет много-много больше, чем, возможно, она могла потерять», — добавила исполнительница.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что предложил Долиной помощь.

В середине августа стало известно, что Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. По их наводке певица продала недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.