Организаторы Reading Festival извинились за прерванное выступление Ланы Дель Рей

Организаторы Reading Festival 2024 опубликовали в социальных сетях заявление с извинениями за то, что выступление Ланы Дель Рей было сокращено на пять минут.

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«Мы приносим безоговорочные извинения Лане и ее поклонникам», — написали они.

Сначала Лана Дель Рей опоздала на сцену примерно на 15 минут. После этого она исполнила такие хиты, как Summertime Sadness (2012), West Coast (2014), Ride (2012) и другие. Закончив петь Video Games (2011), певица объявила: «Спасибо большое, Рединг, спасибо. Мы собираемся спеть еще пару песен, пока нас не остановят». К сожалению, именно тогда ее выступление и прервалось из-за ошибки организаторов, пишет NME.

Последние минуты своего пребывания на сцене поп-звезда провела, наблюдая за фейерверком.

Ранее Лана Дель Рей призналась, что написала саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде. К сожалению, продюсеры отклонили ее работу.