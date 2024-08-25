Буйнов пожаловался на старые травмы
Певец Александр Буйнов на фестивале «Новая волна», который проходит на федеральной территории «Сириус», ходил, заметно прихрамывая. Журналисты поинтересовались, не повредил ли он ногу, пишут news.ru.
Буйнов ответил, что это болят старые травмы голеностопа и колена. И вылечиться, по его словам, уже не получится.
«Старая болячка. Я не то, чтобы интенсивно спортом занимался. Но, по крайней мере, занимаюсь до сих пор. Сейчас говорят: бегать вредно, говорят, лучше ходить. Я вот повредил себе голеностоп, колено. Это мелочи. Я думаю, что это со мной уже», — пожаловался певец.
Также Буйнов рассказал о своем отдыхе в Сочи, который предшествовал появлению певца на «Новой волне». Музыкант жил в гостинице «Жемчужина», в которой он часто останавливался раньше.
«Ностальгическая гостиница «Жемчужина», мы дружим со всеми людьми, которые там работают. Ощущаю себя как в те годы, когда мы приезжали сюда. Будь то «Веселые ребята», группа «Аракс», «Скоморохи», с Градским. В общем, это вот то волшебное место», — поделился Буйнов.