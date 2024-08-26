Стало известно, с кем Стас Михайлов ездит на корпоративы

Российский певец Стас Михайлов ездит на корпоративы без жены, рассказала в беседе с LIFE.ru пресс-секретарь артиста Анна Исаева.

По ее словам, певец выезжает на такие мероприятия с менеджментом и коллективом.

«Всем организаторам известно, что Инна (жена Михайлова. — NEWS.ru) не летает ни на какие корпоративы, артист ездит на работу с коллективом и менеджментом. Ее появление — исключение, а не правило», — объяснила пресс-секретарь.

Исаева отметила, что райдер артиста совершенно стандартный и в нем нет ничего особенного. Также в райдер не входит алкоголь, добавила пресс-секретарь.

Ранее Стас Михайлов вышел на публику на фестивале «Новая волна» в Сириусе в костюме с глубоким декольте. Исполнитель появился в классическом костюме-тройке, но без рубашки. Михайлов пообщался с прессой в компании жены и дочери, а также рассказал о судьбе своих песен, которые будут петь другие артисты.

До этого стилист Лариса Голубева заявила, что Стас Михайлов мог поместить крест на уровне пояса, чтобы указать на смещение центра значимости. Она добавила, что для демонстрации приверженности к вере этот символ стоило бы продублировать на шее. Михайлов предстал в неожиданном образе, надев ремень с крестами.