Бузова в очередной раз намекнула на возможные перемены в жизни

Ольга Бузова опять спровоцировала слухи о беременности.Мария Погребняк в личном блоге опубликовала видео, как она вместе с подругой Юлией Самедовой дарит Бузовой детские пинетки розового и голубого цвета, пишет gazeta.ru.

Телеведущая благодарит и спрашивает, кто у нее будет – мальчик или девочка? Самедова и Погребняк уверены, что у Бузовой родится девочка.

В последнее время Ольга Бузова неоднократно намекала на изменения в личной жизни. Она выкладывала фотографию с мужчиной, правда, спрятав его лицо. Затем опубликовала фотографии и видео с велопрогулки, где была с кольцом на безымянном пальце.

А недавно намекнула на возможную беременность - гладила живот и спрашивала, кто у нее будет.

Однако хейтеры обнаружили в блоге Бузовой видеоролик, снятый за несколько дней до появления новостей об интересном положении певицы. На его кадрах Оля счастливо плавает в бассейне с бутылкой пива в руках. Поклонники обвинили Бузову во вранье, посчитав, что беременная женщина не стала бы проводить время подобным образом.